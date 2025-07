Cocaina in auto e in casa: arrestato 41enne, denunciata la moglie

GIUGLIANO (rgl) – Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno fermato nella serata di ieri, intorno alle 22, un uomo a bordo di una Lancia Y in via Arco Sant’Antonio. Alla guida dell’auto c’era Pasquale M., 41enne del posto che ha tentato di eludere il controllo. I militari hanno però deciso di procedere con la perquisizione personale e veicolare. Nel portamonete dell’auto è stata trovata una dose di cocaina, mentre nel marsupio dell’uomo 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute compatibili con l’attività di spaccio. Il sospetto ha spinto i carabinieri ad estendere la perquisizione all’abitazione del 41enne. All’interno, i militari hanno scoperto 86 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, 905 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio e materiale per il confezionamento della droga. Per l’uomo sono scattate le manette: è stato arrestato e condotto in carcere. La moglie, 35enne, presente in casa al momento del blitz, è stata denunciata in stato di libertà per concorso nel reato. Entrambi dovranno rispondere dell’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.