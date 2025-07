Colpita in testa da un’asta metallica: paura in centro a Napoli

NAPOLI (rgl) – Un attimo prima, una semplice passeggiata. Un attimo dopo, il sangue e la paura. È accaduto a Napoli, nella zona di piazza Dante, dove una donna di 42 anni è stata colpita alla testa da una barra di ferro precipitata da un edificio in ristrutturazione. L’oggetto metallico – lungo 1 metro e 66 centimetri – si è staccato dal terzo piano, dove alcuni operai stavano installando una finestra. L’impatto ha causato il ferimento della donna, una cittadina extracomunitaria, soccorsa immediatamente e trasportata all’ospedale Cardarelli. Le sue condizioni non sono gravi e ha rifiutato il ricovero dopo le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’unità operativa Avvocata della Polizia locale, che hanno sequestrato la barra metallica e accertato le responsabilità. Il responsabile del cantiere è stato deferito all’Autorità giudiziaria per non aver adottato le necessarie misure di sicurezza durante i lavori. A pochi chilometri di distanza, un episodio simile si è verificato poco prima nei Quartieri Spagnoli: una pietra di tufo si è staccata dal cornicione di un edificio di quattro piani, colpendo in pieno un furgone in sosta. Fortunatamente, nessun passante è rimasto coinvolto. Anche in questo caso la Polizia locale ha trasmesso un’informativa all’Autorità giudiziaria.