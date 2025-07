CASERTA (rgl) – False fatture, brevetti mai esistiti e compensazioni fiscali fittizie per ottenere indebiti vantaggi economici. È questo il cuore della vasta indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato alla luce un sofisticato sistema di frode fiscale e riciclaggio, articolato tra società cartiere, prestanome e crediti d’imposta inesistenti. I finanzieri della compagnia di Capua, su delega dell’autorità giudiziaria, hanno eseguito sequestri per un valore complessivo di 26,5 milioni di euro nei confronti di 20 persone indagate per reati di natura tributaria, truffa ai danni dello Stato e riciclaggio. Le indagini hanno rivelato un meccanismo collaudato e diffuso: le società “cartiere”, prive di dipendenti, strutture o attività reali, venivano utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti, funzionali alla creazione di falsi crediti d’imposta. Tali crediti venivano poi utilizzati per compensare i debiti con l’Agenzia delle Entrate, in modo da abbattere o azzerare il carico fiscale effettivamente dovuto. A completare il disegno illecito, è emerso anche l’utilizzo di brevetti fittizi acquisiti da altre società di comodo o prossime al fallimento. Questi “titoli”, pur privi di reale valore o contenuto, venivano strumentalizzati per accedere a ulteriori agevolazioni fiscali, in particolare quelle previste per investimenti nel Mezzogiorno e per la ricerca e sviluppo. Non solo evasione fiscale: gli inquirenti contestano anche l’indebita percezione di contributi a fondo perduto e indennità di disoccupazione, ottenuti attraverso la simulazione di rapporti di lavoro fittizi. In alcuni casi, figure riconducibili agli indagati venivano formalmente assunte per brevi periodi solo allo scopo di incassare aiuti economici, per poi interrompere il rapporto e passare all’incasso dell’indennità. Tra gli episodi più rilevanti ricostruiti dalla Guardia di Finanza, quello di un indagato che, grazie ai proventi illeciti generati dal sistema, ha acquistato un immobile con terreno a Cancello e Arnone, nel cuore del Casertano. Un chiaro caso di riciclaggio, che ha permesso di reinvestire il denaro “sporco” in beni reali e difficilmente tracciabili. Le attività investigative hanno preso avvio da una verifica nei confronti di una delle società coinvolte e da segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, che aveva rilevato anomalie nei crediti d’imposta richiesti per innovazione tecnologica e sviluppo in aree svantaggiate del Sud Italia.