POMPEI (rgl) – A distanza di oltre 80 anni, Pompei riabbraccia uno dei suoi frammenti più intimi e significativi. È tornato a casa il piccolo mosaico romano raffigurante una coppia di amanti, sottratto nel 1944 da un soldato tedesco e rimasto per decenni in una collezione privata in Germania. A restituirlo, con un gesto di consapevolezza e responsabilità, è stato il figlio dell’uomo a cui un capitano della Wehrmacht, addetto alla logistica militare, lo aveva donato durante la Seconda guerra mondiale. A riceverlo, nelle mani del generale Francesco Gargaro dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, è stato il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel. Il mosaico – tessere su lastra di travertino, con una scena erotica probabilmente appartenente alla pavimentazione di una stanza da letto di una villa vesuviana – è stato dichiarato autentico dalla Soprintendenza e verrà esposto all’Antiquarium di Pompei, affinché tutti possano ammirarlo. “Ogni reperto che torna è una ferita che si chiude”, ha dichiarato Zuchtriegel, sottolineando il valore simbolico del ritorno e l’importanza dello studio che seguirà per approfondirne la storia. Anche se l’esatta collocazione originaria resterà forse sconosciuta, il mosaico – descritto dagli studiosi come un esempio raro dell’“amore domestico” borghese in epoca romana – racconta una storia artistica nuova e più intima, diversa dalla mitologia passionale delle epoche precedenti. In un recente saggio sull’E-Journal degli Scavi di Pompei, Zuchtriegel ha sottolineato proprio questo passaggio culturale, che rende l’opera ancora più preziosa. Il caso si inserisce in una lunga serie di restituzioni che riguardano reperti trafugati da Pompei. Spesso accompagnati da storie di rimorsi e disgrazie personali – la cosiddetta “maledizione di Pompei” – molti oggetti tornano perché chi li possiede non riesce a scrollarsi di dosso il peso di aver sottratto un frammento di storia all’umanità. “Di certo – ha ammesso il generale Gargaro – c’è sempre un sentimento di sollievo in chi restituisce un’opera detenuta illecitamente”.