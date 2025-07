ROMA (rgl) – L’Italia scolastica migliora in inclusione ma resta profondamente divisa per competenze, con segnali di allarme sempre più forti in Matematica e nei divari territoriali. È quanto emerge dal rapporto Invalsi 2025, che ha coinvolto 11.500 scuole, circa 2,5 milioni di studenti e ha tracciato uno scenario fatto di luci e ombre: meno dispersione scolastica esplicita, ma un aumento della dispersione implicita e un crollo delle competenze, soprattutto nel Sud.

IL TALLONE D’ACHILLE: LA MATEMATICA – Il dato più allarmante riguarda la Matematica. Nelle regioni meridionali – Lazio, Campania, Calabria, Sicilia – circa il 60% degli studenti dell’ultimo anno delle superiori non raggiunge il livello di competenza considerato accettabile. Peggio ancora in Sardegna, dove la percentuale sale al 70%. Il divario tra Nord Est e Sud e Isole tocca i 23 punti percentuali. Una tendenza confermata anche a livello internazionale: secondo Invalsi, il calo delle competenze matematiche riguarda tutti i Paesi Ocse europei e nordamericani, ma in Italia assume dimensioni più marcate e strutturali.

ITALIANO: STABILI, MA FRAGILI – In Italiano la situazione è più stabile: i risultati medi nel 2025 sono in linea con quelli del triennio 2021-2023, ma restano più bassi del 7,5% rispetto al 2019, unico anno pre-pandemia. Solo nelle macro-aree del Nord oltre il 60% degli studenti raggiunge livelli adeguati di comprensione del testo. Nel Centro-Sud, invece, meno della metà riesce a raggiungere i traguardi minimi.

INGLESE UNICO INDICATORE IN CRESCITA – Unica nota davvero positiva arriva dall’Inglese. In terza media, per la prima volta dal 2018 almeno la metà degli studenti raggiunge il livello A2 sia nella comprensione scritta che in quella orale. Gli esiti sono in costante crescita in tutte le aree del Paese. Interessante il dato degli studenti di origine straniera, che ottengono punteggi medi migliori degli italiani nella prova di ascolto.

DISPERSIONE: MENO ABBANDONI, PIU’ DIFFICOLTA’ – Il 2025 segna un traguardo importante: la dispersione scolastica esplicita (cioè l’abbandono scolastico precoce) scende sotto il 10,2%, centrando in anticipo l’obiettivo del PNRR. La tendenza è in calo, soprattutto nel Mezzogiorno. Tuttavia, cresce la dispersione implicita: molti studenti terminano il ciclo di studi senza aver raggiunto le competenze minime, in particolare in Matematica e Italiano. Secondo Invalsi, è l’effetto dell’aumento della platea scolastica, più eterogenea e fragile, che oggi resta più a lungo nel sistema ma fatica a tenere il passo.

NORD-SUD: FRATTURA EDUCATIVA ANCORA PROFONDA – I dati confermano una profonda frattura territoriale. A conclusione della terza media: nel Nord il 62% degli studenti raggiunge competenze almeno adeguate in Italiano; nel Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna non raggiungono il 50%. Anche in Matematica, nel Mezzogiorno solo 4 studenti su 10 raggiungono competenze sufficienti. La Campania registra alcuni dei risultati medi più bassi e una forte polarizzazione tra studenti “eccellenti” e studenti in difficoltà.

LE SFIDE FUTURE – Per il presidente Roberto Ricci “la vera sfida è garantire che l’ampliamento dell’inclusione scolastica si traduca in un miglioramento degli apprendimenti”. Accanto alla dispersione, si apre una nuova emergenza: il calo delle eccellenze. Serve, secondo i ricercatori, una linea di intervento dedicata a sostenere anche gli studenti migliori, oggi trascurati da molte politiche. Particolarmente positive le ricadute dell’Agenda Sud nelle scuole primarie e medie della Campania e Puglia, meno evidenti in Sicilia. Investire nella scuola dell’infanzia e nella formazione degli insegnanti è indicato come strategia prioritaria.