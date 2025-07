CASERTA (Alads) – Una tragica scoperta ha segnato le operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo sviluppatosi questa mattina, in località San Martino nel comune di Sessa Aurunca. Intorno alle 10:30, una squadra A.I.B. (Antincendio Boschivo) del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mondragone è intervenuta per fronteggiare un rogo esteso su un’area di circa 10 ettari, in una zona prevalentemente agricola. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, rendendo necessario anche l’intervento di un Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) per coordinare i lanci dei mezzi aerei. Durante le operazioni in un uliveto coinvolto nell’incendio, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il corpo semicarbonizzato di un uomo, riverso a terra. Al momento, non si conoscono le generalità della vittima, né le circostanze precise del decesso. Le forze dell’ordine sono giunte immediatamente sul posto per avviare le indagini, mentre un’ambulanza è stata allertata per constatare la morte. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e proseguono con il supporto di squadre di terra e mezzi aerei, mentre l’area è stata messa in sicurezza per consentire gli accertamenti di polizia giudiziaria.