SANTA MARIA CAPUA VETERE (rgl) – Serata agitata nel centro cittadino, dove un giovane in evidente stato di alterazione ha scatenato il panico tra gli avventori di un bar, per poi finire in manette dopo una violenta resistenza ai carabinieri. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una segnalazione giunta alla centrale Operativa della compagnia carabinieri ha richiesto l’intervento urgente di una pattuglia della sezione Radiomobile. Giunti sul posto, i militari hanno subito individuato il soggetto segnalato: un 26enne di Macerata Campania, visibilmente alterato e ostile. Fin da subito, il giovane ha rifiutato di collaborare, opponendosi al controllo e rifiutando di fornire le proprie generalità. Invitato a salire sull’auto di servizio per essere condotto in caserma e identificato, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo a calci e pugni il veicolo militare nel tentativo di sottrarsi al controllo. Anche una volta condotto in caserma, il 26enne ha proseguito nel suo comportamento aggressivo, rendendo necessario l’intervento di ulteriori pattuglie per contenerlo e completare le procedure di fotosegnalamento. Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish, nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il soggetto segnalato alla Prefettura di Caserta come assuntore. L’arrestato, ora accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di veicolo militare, è stato posto agli arresti domiciliari.