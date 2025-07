NAPOLI (rgl) – Ancora una maxi operazione contro le frodi legate ai bonus edilizi. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato crediti fiscali fittizi per un valore complessivo di circa 19,5 milioni di euro, riconducibili a tre società con sede a Frattamaggiore, Caivano e Casoria, accusate di aver simulato lavori di ristrutturazione mai eseguiti o di entità molto inferiore rispetto a quanto dichiarato. Le indagini, condotte dai finanzieri della compagnia di Frattamaggiore e coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno fatto emergere un articolato sistema di frode costruito intorno all’Ecobonus, il meccanismo di agevolazione fiscale pensato per incentivare l’efficienza energetica degli immobili. Secondo quanto ricostruito, i titolari delle tre imprese avevano gonfiato o completamente inventato gli interventi edilizi, maturando così indebiti crediti fiscali poi ceduti sul mercato. In almeno un caso, uno degli indagati avrebbe cercato di monetizzare i crediti falsi rivolgendosi a un operatore di intermediazione finanziaria del Piemonte, specializzato nella compravendita di crediti per conto di PMI e aziende corporate. Il sequestro ha evitato che il danno per le casse dello Stato si aggravasse ulteriormente. Dall’inizio dell’anno, fanno sapere le Fiamme Gialle, sono già stati bloccati crediti inesistenti per un valore complessivo superiore ai 370 milioni di euro, a conferma della vastità del fenomeno e della necessità di un costante monitoraggio. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri beneficiari e ramificazioni della frode. I responsabili delle tre società sono ora indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato e indebita compensazione di crediti fiscali.