Ercolano, caccia notturna all’ex moglie: uomo arrestato per stalking

ERCOLANO (alads) – Uno stalking martellante, ossessivo, senza tregua. Una presenza costante, inquietante, che ha costretto la vittima, una donna di 52 anni, a ricorrere al supporto di uno psicologo. È accaduto a Ercolano, dove i carabinieri sono intervenuti nella notte tra domenica e lunedì dopo l’ennesimo episodio persecutorio ai danni della donna, separata da tempo da un uomo che, però, non ha mai accettato la fine della relazione. “È di nuovo qui”, ha sussurrato al telefono la donna, poco dopo l’una di notte, al militare di turno in caserma. L’uomo, un 54enne residente a Napoli, anche stavolta si era presentato sotto casa, citofonando e chiedendo di poter parlare. Altre volte restava fermo in silenzio, come una presenza muta ma ingombrante. Non erano mancate nemmeno le “apparizioni” nei luoghi abitualmente frequentati dalla donna, nel tentativo di incrociarla o instaurare un contatto. Un’escalation fatta di gesti apparentemente non violenti ma terribilmente inquietanti, capaci di generare ansia, paura e una profonda frustrazione. Le denunce della donna erano già state diverse, tanto da spingerla ad avviare un percorso terapeutico per affrontare il disagio crescente. Ma nella notte l’incubo ha avuto una svolta. Quando la pattuglia dei militari dell’Arma è arrivata sul posto, ha subito individuato l’utilitaria rossa segnalata dalla vittima. L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga: ha innestato la retromarcia, si è infilato in un vicolo cieco, sperando che il buio lo proteggesse. Ma la corsa è finita lì. È stato bloccato, identificato e condotto in caserma. Il 54enne è stato arrestato per atti persecutori e trasferito nel carcere di Poggioreale.