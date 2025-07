ERCOLANO (rgl) – Presa a pugni, minacciata con un coltello e trascinata per i capelli per una borsa e 30 euro. È la brutale rapina subita da una 39enne a Ercolano, mentre rincasava dopo un turno di lavoro. La donna, cameriera in un locale della zona, è stata aggredita da tre giovani – rispettivamente di 17, 18 e 19 anni – tutti residenti a Portici. I tre sono stati fermati dai carabinieri dopo una rapida attività investigativa, avviata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il raid è avvenuto in via Benedetto Cozzolino. I tre, a bordo di uno scooter Honda Sh con targa contraffatta (una “L” trasformata in “E” con nastro adesivo), hanno individuato la vittima lungo il viale alberato e l’hanno raggiunta rapidamente. La scena è di una violenza scioccante: uno dei rapinatori ha minacciato la donna con un coltello, un altro le ha sferrato un pugno al volto, rompendole il naso, mentre un terzo ha tentato di strapparle la borsa. La 39enne, caduta a terra e con la testa sbattuta sull’asfalto, ha cercato di resistere. Ma il pestaggio è continuato: uno degli aggressori l’ha afferrata per i capelli, trascinandola, finché la borsa non è stata sottratta. Un passante è intervenuto e ha soccorso la donna, che è stata accompagnata in un bar dove è partita la chiamata al 112. La centrale operativa dei carabinieri di Torre del Greco ha avviato subito le indagini. Fondamentali le immagini del sistema di videosorveglianza della zona, che hanno consentito alla tenenza di Ercolano di identificare lo scooter e i tre sospetti, nonostante il tentativo di mascherare la targa. Il mezzo è stato trovato fuori casa del 19enne, con ancora i residui del nastro adesivo usato per manomettere la targa. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare gli abiti indossati durante la rapina, i tre cellulari e – dettaglio decisivo – le conversazioni con cui i giovani avevano pianificato l’aggressione. “Chi porta il coltello, chi il giubbino, chi lo scooter”: tutto premeditato, compreso il travisamento con cappucci e guanti. I due più giovani non erano in casa al momento dell’intervento, ma sono stati convinti a costituirsi dai genitori. La borsa della vittima è stata ritrovata dai militari poco distante dal luogo della rapina, ancora contenente i 30 euro nascosti in una tasca interna. I tre sono stati sottoposti a fermo per rapina aggravata in concorso: il 19enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, mentre i due minorenni sono stati condotti al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.