ERCOLANO (rgl) – Un’altra giovane vita spezzata sull’asfalto. Questa notte, a Ercolano, un 27enne ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in corso Italia. Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico, un 26enne, quando – per cause ancora in fase di accertamento – il mezzo ha perso aderenza ed è finito contro alcune auto parcheggiate lungo la strada. Il violento impatto ha causato ferite gravissime al 27enne, immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare. Nonostante gli sforzi dei sanitari, il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente dello scooter, anch’egli ferito, è stato medicato ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti per i rilievi sul luogo dell’incidente. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.