CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Paura al pronto soccorso di Castellammare di Stabia: un uomo, accecato dalla rabbia per l’attesa al triage, ha mandato in frantumi una parete di vetro e aggredito tre guardie giurate. L’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. È accaduto questa notte all’ospedale San Leonardo. Protagonista dell’episodio un 49enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Castellammare di Stabia, l’uomo si trovava nel pronto soccorso con la moglie, classificata in codice bianco. L’eccessiva attesa per la visita medica avrebbe scatenato la sua reazione violenta. In preda alla furia, ha infranto la parete divisoria in vetro del triage, creando momenti di panico tra i presenti, poi ha colpito tre guardie giurate accorse per tentare di calmarlo. L’allarme è stato lanciato immediatamente. I carabinieri sono giunti sul posto in pochi minuti, bloccando e arrestando l’uomo. Si tratta di Pasquale V., ora trasferito in carcere in attesa di giudizio. Dovrà rispondere dei reati di lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Le condizioni delle guardie aggredite non sarebbero gravi.