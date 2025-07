FRATTAMAGGIORE (rgl) – Un maxi sequestro da 3,7 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore nei confronti di un architetto e di una società con sede a Napoli. Il provvedimento, disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, riguarda crediti d’imposta generati con il Superbonus 110% per lavori edilizi mai eseguiti. Le indagini sono partite a seguito delle denunce presentate da cittadini proprietari di immobili a Grumo Nevano e Frattamaggiore, i quali hanno segnalato la totale assenza dei lavori promessi, nonostante la documentazione presentata attestasse stati di avanzamento. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, la società coinvolta si sarebbe avvalsa della complicità di un architetto abilitato, che ha certificato falsamente l’avvenuto inizio dei lavori e emesso fatture per prestazioni mai realizzate. “Con il provvedimento – spiega in una nota la procuratrice facente funzioni Anna Maria Lucchetta – è stata interrotta la circolazione di crediti fittizi per un importo di oltre 3,7 milioni di euro, scongiurando un danno grave per l’Erario, che sarebbe derivato dall’utilizzo in compensazione delle imposte dovute”.