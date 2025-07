NAPOLI (rgl) – Crediti fiscali fittizi per un valore superiore a 97 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. A finire sotto la lente degli investigatori una società che avrebbe maturato indebitamente agevolazioni fiscali legate a investimenti nel Mezzogiorno e a Deferred Tax Assets (DTA), cioè imposte anticipate iscritte a bilancio. Il provvedimento cautelare – disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura – è scaturito da un controllo effettuato dai finanzieri del gruppo di Frattamaggiore, i quali hanno scoperto l’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per usufruire delle agevolazioni. L’azienda coinvolta, secondo quanto accertato, aveva già utilizzato 420mila euro di questi crediti illecitamente accumulati per compensare imposte, tra cui 270mila euro per sé e 150mila euro per conto di un’altra società con sede a San Prisco, nel Casertano. Per questo motivo, oltre al blocco dei crediti fittizi, il gip ha disposto anche il sequestro equivalente delle somme già utilizzate. L’intervento, sottolinea in una nota il procuratore aggiunto Mariella Di Mauro, ha impedito l’ulteriore utilizzo dei falsi crediti, scongiurando così un danno economico rilevante per l’Erario. Le somme sequestrate, evidenzia ancora la Procura, erano risorse destinate a sostenere la crescita delle imprese sane e ad alimentare l’economia legale, mentre in questo caso rischiavano di alimentare meccanismi fraudolenti.