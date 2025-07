CASERTA (rgl) – Due uomini di 44 e 47 anni, residenti rispettivamente ad Aversa e Lusciano, sono finiti in carcere con l’accusa di aver messo a segno tre rapine, tutte commesse nel mese di maggio scorso, nel comune di Lusciano, in provincia di Caserta. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura, e portato a termine dai carabinieri della compagnia di Aversa e della stazione di Lusciano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due indagati avrebbero preso di mira tre attività commerciali: una farmacia, una tabaccheria e un centro scommesse. Il modus operandi era sempre lo stesso: uno dei due, il 44enne, entrava nei locali armato di coltello e minacciava i dipendenti per farsi consegnare l’incasso; l’altro, invece, svolgeva la funzione di palo e autista, restando a bordo dell’auto utilizzata per la fuga. A mettere gli investigatori sulla giusta pista è stata la prontezza dei titolari degli esercizi e la collaborazione dei testimoni. Decisiva anche l’acquisizione e la successiva analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, che hanno permesso di ricostruire con esattezza tutte le fasi preparatorie e successive alle rapine. L’immediato intervento delle pattuglie nei luoghi dei colpi, in particolare in occasione del terzo episodio, ha consentito di raccogliere ulteriori elementi probatori, poi confluiti nel fascicolo della Procura di Napoli Nord. Entrambi sono attualmente detenuti in carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.