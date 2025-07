Felice Peluso, due trapianti e trent’anni di rinascita: la forza di un “sì”

NOLA (alads) – “Se io sono qui è perché qualcuno ha detto sì”. In questa frase, pronunciata con emozione e gratitudine, si racchiude tutta la potenza di una rinascita. È la voce di Felice Peluso, trapiantato renale, che da oltre trent’anni vive una seconda vita grazie a due trapianti di rene: il primo nel 1988 al II Policlinico di Napoli, il secondo nel 2004 all’ospedale Maggiore della Carità di Novara, dopo nove lunghi anni di dialisi. Oggi, Felice è autore di “Spalle al muro… e una vita davanti”, una raccolta di testimonianze autentiche, emozionanti e fortemente simboliche che raccontano la bellezza e la forza della donazione di organi. Il volume dà voce a chi, nel momento più doloroso della propria esistenza – la perdita di una persona cara – ha avuto il coraggio di guardare oltre, scegliendo di donare speranza ad altri. Un progetto editoriale nato dalla profonda consapevolezza che ogni “sì” alla donazione può cambiare il destino di chi è in attesa. Non si tratta solo di parole, ma di vite vere, famiglie spezzate che diventano fari di luce, e persone che, come Felice, possono raccontare di aver ricominciato a vivere. Il libro – ora disponibile su Amazon – vuole essere un inno alla solidarietà, un invito alla riflessione e all’impegno civile per una cultura della donazione ancora troppo poco diffusa. “Ogni copia acquistata è un piccolo passo verso un’Italia più consapevole”, spiega Peluso, presidente della sezione Aido di Nola-Cimitile. “Un’Italia in cui la vita vince sulla morte, in cui l’amore può moltiplicarsi anche nel momento della perdita”. “Spalle al muro… e una vita davanti” non è solo un libro, ma un ponte tra chi ha perso e chi ha ritrovato la speranza, tra chi ha avuto il coraggio di donare e chi ha ricevuto un nuovo battito di vita.