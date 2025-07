Fingeva di essere un poliziotto per rapinare: arrestato 37enne

CASERTA (rgl) – Con una finta paletta delle forze dell’ordine, si fingeva agente e fermava ignari cittadini in strada, simulando perquisizioni e controlli per derubarli di soldi, telefoni e documenti. È finito nuovamente in carcere un 37enne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica, eseguita dalla Polizia di Stato di Caserta. Le indagini, condotte dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Casal di Principe e coordinate dai magistrati della sezione “criminalità comune e predatoria”, sono partite da una serie di denunce presentate dalle vittime, quasi tutte straniere, che avevano raccontato dettagli simili. L’uomo agiva tra Villa Literno e Castel Volturno, scegliendo con cura luoghi isolati dove potersi muovere indisturbato. Fermava le vittime mostrando un dispositivo simile alla paletta della Polizia, inscenava falsi controlli e perquisizioni, arrivando in un caso persino a colpire al volto una persona per ottenere con maggiore forza ciò che voleva. La paura e il timore di subire ripercussioni, uniti al falso status da “autorità”, paralizzavano i malcapitati e permettevano al 37enne di mettere a segno le rapine. Fondamentali, per l’identificazione, sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi di alcuni episodi e il riconoscimento effettuato dalle vittime, che hanno fornito elementi decisivi per inchiodare il sospetto alle sue responsabilità. L’ordinanza è stata notificata all’uomo nel carcere di Poggioreale, dove si trovava già recluso per fatti analoghi.