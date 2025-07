NAPOLI (Alads) – Convincenti al telefono, spietati nei raggiri. Tre uomini, rispettivamente di 32, 38 e 26 anni, sono finiti in carcere con l’accusa di aver fatto parte di un’organizzazione criminale specializzata nelle truffe agli anziani. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, sono stati i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che da mesi indagavano sul sodalizio criminale. Secondo quanto accertato, i tre indagati avrebbero messo in piedi un sistema ben collaudato di raggiri, con base operativa in un appartamento del quartiere Ponticelli di Napoli trasformato in un vero e proprio call center del crimine. Da lì partivano le telefonate che, con la tecnica del finto avvocato o del finto familiare, terrorizzavano le vittime – tutte persone anziane – raccontando loro che un parente stretto, spesso il figlio, era stato arrestato e serviva subito una cauzione per farlo uscire dal carcere. La macchina delle truffe era ben organizzata: uno dei tre, definito il “primo telefonista”, avrebbe avuto il compito di iniziare il contatto con le vittime; il secondo agiva come “telefonista di supporto” per rafforzare la credibilità del raggiro; infine, il “soggetto itinerante” si recava fisicamente presso l’abitazione degli anziani per ritirare il denaro o i gioielli. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno permesso di documentare ben 36 episodi di truffa ai danni di persone anziane residenti nelle province di Napoli, Benevento e Avellino, con un giro d’affari illecito stimato in circa 100mila euro in contanti, oltre a numerosi gioielli e monili in oro. Grazie all’accurata attività investigativa, i carabinieri sono riusciti a recuperare e restituire parte del bottino alle vittime: denaro contante, anelli, collane e altri beni di valore, ritenuti provento delle truffe.