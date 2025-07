NAPOLI (rgl) – Una sentenza destinata a fare giurisprudenza sul fronte del contenzioso fiscale: la cartella esattoriale è illegittima se non è preceduta dall’avviso di pagamento. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, massimo organo giudiziario di merito in ambito tributario, con la sentenza n. 3975/2025. La decisione è stata ottenuta dall’avvocato Cristiano Ceriello, legale dell’associazione Difesa Consumatori e Contribuenti e partner dello studio Libutti e Trotta. I giudici d’appello hanno ribadito un principio fondamentale: senza la riproduzione dell’avviso di pagamento, la cartella non consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e, di conseguenza, deve essere annullata. La motivazione è chiara: la cartella non può sanare i vizi procedurali né può giustificare in corso di causa ciò che avrebbe dovuto essere comunicato formalmente prima, con l’avviso. Nella vicenda trattata, il Concessionario e l’Ente impositore sono stati anche condannati al pagamento delle spese legali. “È un principio importante – commenta Ceriello – perché sancito dal massimo organo giudiziario di merito. Troppe volte i contribuenti si vedono recapitare atti esecutivi, come cartelle o pignoramenti, senza mai aver ricevuto l’avviso di pagamento che ne giustifica l’esistenza”. La sentenza apre una strada concreta all’annullamento per molti atti di riscossione, spesso contestabili proprio per l’assenza della notifica dell’atto presupposto. Un richiamo anche alla tempestività: i termini per fare opposizione sono rigidi – 20, 30, 40 o 60 giorni a seconda del tipo di atto – e oltrepassarli può significare dover pagare somme non dovute.