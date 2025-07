NAPOLI (rgl) – Tentata occupazione abusiva e violenta aggressione nel cuore del quartiere Scampia. A denunciarlo è Domenico Lopresto, segretario dell’Unione Inquilini di Napoli, che nella giornata di ieri ha raccontato attraverso il proprio profilo Facebook quanto accaduto nella sua abitazione in via del Gran Paradiso 89. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando un gruppo composto da cinque uomini e tre donne, armati di bastoni e spranghe, avrebbe fatto irruzione nel suo appartamento nel tentativo di occuparlo, dopo aver forzato la serratura con un flex. La situazione è degenerata rapidamente in una violenta aggressione ai danni di Lopresto e dei suoi familiari. “Una camorrista ha preso ripetutamente a schiaffi mia sorella, 73 anni, cardiopatica e con quattro bypass”, ha scritto Lopresto in un post accompagnato da foto dei volti tumefatti suoi, del fratello e della sorella. Il sindacalista avrebbe reagito per difendere i familiari, ma a quel punto sarebbe stato colpito da più aggressori. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo Radiomobile, giunti sul posto a seguito di una segnalazione dei residenti, il gruppo di occupanti abusivi – supportato da persone ancora non identificate – avrebbe cercato di appropriarsi dell’abitazione, già regolarmente assegnata a Lopresto. Dopo l’arrivo dei militari, gli aggressori si sarebbero dati alla fuga. Sulla vicenda indaga la compagnia dei carabinieri di Napoli Stella, che ha avviato accertamenti per identificare gli autori materiali dell’aggressione e fare piena luce su un episodio che riaccende i riflettori sul fenomeno delle occupazioni abusive nel quartiere.