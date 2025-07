CASTEL VOLTURNO (rgl) – Colpi d’arma da fuoco esplosi in pieno giorno, minacce armate a scopo intimidatorio e legami diretti con la criminalità organizzata. La Squadra Mobile di Caserta e i carabinieri della compagnia di Mondragone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due pregiudicati, residenti nella provincia di Caserta, indagati per gravi reati aggravati dal metodo mafioso. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, fa riferimento a un episodio avvenuto lo scorso marzo a Castel Volturno, quando i due indagati – a bordo di un’auto – si sono recati presso l’abitazione di una cittadina straniera, ex compagna di uno dei due, con l’intento di intimidirla. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il passeggero, armato con un fucile da caccia, ha richiamato la donna con minacce verbali per poi esplodere due colpi contro il muro di cinta dell’abitazione e un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Dopo un primo allontanamento, lo stesso è tornato pochi minuti dopo puntando nuovamente l’arma all’altezza d’uomo, questa volta in direzione dell’attuale compagno della vittima. Le indagini congiunte hanno portato all’identificazione dei responsabili, entrambi già noti alle forze dell’ordine e collegati al clan camorristico dei “Casalesi”. Il grave quadro indiziario ha spinto il gip del Tribunale di Napoli a emettere la misura cautelare in carcere per entrambi.