CASERTA (rgl) – Inseguimento ad alta tensione ieri sera a Castel Volturno, lungo via Domitiana, dove i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato un 23enne di origine nigeriana, regolarmente residente in Italia, per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo, bloccato dopo una lunga fuga, era in possesso anche di una piccola quantità di marijuana. Tutto è cominciato intorno alle 20, all’altezza della rotonda di Ponte a Mare. Durante un normale servizio di pattugliamento, i militari hanno intimato l’alt a una Ford Focus sospetta, con tre persone a bordo. Il conducente, però, ha ignorato l’ordine e ha premuto sull’acceleratore, dando inizio a un inseguimento di circa 10 chilometri lungo la strada statale 7 bis, tra manovre pericolose e traffico intenso. La corsa si è conclusa al chilometro 0+400, quando l’auto ha subito un guasto meccanico ed è stata costretta a fermarsi. Ma i problemi non erano finiti: i tre occupanti hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti a piedi nella campagna circostante. I carabinieri li hanno inseguiti, ma i fuggitivi hanno reagito con violenza. In particolare, uno di loro ha impugnato un’ascia e ha minacciato i militari, costringendoli a utilizzare la pistola a impulsi elettrici “Taser”. Il dardo ha colpito solo parzialmente l’uomo alla scapola, senza riuscire a neutralizzarlo completamente. Due dei tre sono comunque riusciti a fuggire, abbandonando l’arma sul posto. Il 23enne, rimasto indietro, è stato infine bloccato e perquisito: con sé aveva circa 2 grammi di marijuana. L’arma è stata sequestrata. Ora è caccia ai due complici, attivamente ricercati dai carabinieri.