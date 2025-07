SANTA MARIA LA CARITA’ (alads) – Sono costati cari i festeggiamenti per la comunione della figlia a un 46enne del posto, ritenuto responsabile dell’incendio che il 29 giugno scorso ha devastato un terreno in via Canneto a Santa Maria la Cairtà, minacciando le abitazioni vicine. Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate, l’uomo avrebbe acceso alcune batterie di fuochi pirotecnici, innescando un rogo incontrollato che ha richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme raggiungessero le palazzine adiacenti. L’incendio ha avuto effetti devastanti: sono andati distrutti circa 250 alberi di eucalipto, oltre 10mila piante coltivate e una serra. Una perdita importante, sia in termini ambientali che economici. Al termine delle indagini, il 46enne è stato denunciato per incendio colposo e per esplosioni pericolose.