NOLA (Nello Lauro) – Un top manager nolano ai vertici del San Marino Outlet Experience, struttura dedicata al lusso e alla moda internazionale nel cuore della Repubblica di San Marino. Si tratta di Francesco Furino, nominato amministratore delegato della società “The Market Propco srl”, realtà che gestisce l’outlet e che ha appena annunciato la chiusura del nuovo round di investimento e rilancio. Furino sarà affiancato nel Cda da Eugenio Manghi e Giovanni Battista Vacchi, in qualità di consiglieri indipendenti. Il manager nolano, laureato in Economia e Commercio, commercialista e revisore contabile, ha all’attivo un master in Finanza Real Estate alla Bocconi e un solido percorso in multinazionali di primo piano come Oracle, Unilever e McArthurGlen. Attualmente è anche amministratore delegato del centro Vulcano Buono di Nola, dove ha guidato, dal 2 giugno del 2023, una trasformazione profonda della struttura, progettata da Renzo Piano, verso un modello di smart city. La nuova operazione ha visto l’ingresso nel capitale sociale di DeA Capital Alternative Funds SGR spa, in qualità di gestore del fondo IDeA Corporate Credit Recovery II, come partner finanziario di minoranza, accanto a Banca Agricola Commerciale. Il controllo del progetto resta nelle mani del Gruppo Borletti e di Domus srl (veicolo partecipato da Apollo e Hines), che mantengono la quota di maggioranza. La gestione operativa è stata affidata a Promos, tra i principali player italiani nella gestione di outlet center.