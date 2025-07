NAPOLI (rgl) – Proseguono con intensità i controlli della Guardia di Finanza nelle aree a più alta frequentazione turistica del capoluogo partenopeo. Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno messo in campo un’azione mirata di contrasto alla contraffazione e al commercio abusivo, concentrandosi in particolare su zone simbolo del turismo cittadino come il lungomare Caracciolo e via Toledo, costantemente invase da venditori ambulanti non autorizzati, soprattutto nelle ore serali. L’intervento dei “Baschi Verdi” del gruppo Pronto Impiego ha portato al sequestro di oltre 11.000 articoli, tra cui bigiotteria, giocattoli, accessori e gadget recanti marchi contraffatti o privi delle minime garanzie di sicurezza. Di particolare rilievo il ritrovamento di circa 4.000 prodotti che riportavano marchi ed effigi non autorizzati della Ssc Napoli, potenzialmente destinati alla vendita parallela durante eventi sportivi o nelle zone limitrofe allo stadio. L’attività delle Fiamme Gialle ha portato alla denuncia di 8 persone per i reati di contraffazione e ricettazione. Altre 2 persone sono state segnalate per esercizio di attività commerciale in assenza di autorizzazioni valide.