GIUGLIANO (Alads) – Una lite nata dopo una partita di calcio si è trasformata in un episodio di violenza che ha sfiorato la tragedia. È successo nella serata di ieri, intorno alle 20:30, all’interno del camping Liternum, in via Foce Vecchia, a Giugliano in Campania. I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in un clima teso e affollato, accolti da numerose persone allarmate per quanto appena accaduto. Un ragazzo di 15 anni era stato accoltellato all’addome e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le sue condizioni sono gravi: ha subito un delicato intervento chirurgico per una perforazione al fegato e resta ricoverato in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che, dopo una partita di calcio tra giovani ospiti del campeggio, sarebbe scoppiata una lite degenerata in violenza. A colpire il 15enne con un coltello sarebbe stato un ragazzo di 18 anni, incensurato, che si sarebbe allontanato subito dopo i fatti, tornando a casa con la propria famiglia per timore di ritorsioni. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, il 18enne sarebbe intervenuto per difendere il fratello, coetaneo della vittima, portando con sé un coltello a scatto nascosto nel marsupio. Durante la colluttazione, un fendente ha colpito l’addome del 15enne. Le indagini, avviate nell’immediatezza dei fatti, hanno consentito di identificare il giovane aggressore, che è stato rintracciato nella notte e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Ora si trova in carcere, in attesa di giudizio.