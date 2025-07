Giugliano, incendio devasta abitazione: fermata una donna in fuga

GIUGLIANO (rgl) – Un palazzo in fiamme e la paura dei residenti costretti a fuggire. È accaduto in serata a Giugliano in Campania, dove un incendio ha devastato un’abitazione al secondo piano di uno stabile in corso Campano. A causare il rogo sarebbe stata una donna di 47 anni, già nota alle forze dell’ordine, arrestata poco dopo dai carabinieri mentre tentava di allontanarsi tra la folla. La scena si è consumata sotto gli occhi increduli di alcuni cittadini, che hanno notato la donna mentre fuggiva e l’hanno inseguita. In via Togliatti, una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri ha intercettato l’inseguimento: i militari hanno subito messo in sicurezza la donna e raccolto le prime testimonianze. Quando sono arrivati in corso Campano, l’incendio era già divampato. L’appartamento era avvolto dalle fiamme e alcuni residenti si trovavano ancora all’interno del palazzo. In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno fatto evacuare l’edificio, evitando così conseguenze peggiori. Dopo lo spegnimento, l’intera abitazione è risultata completamente distrutta. Dagli accertamenti è emerso che la donna viveva da sola nell’appartamento e che non ci sono feriti. Secondo una prima ricostruzione, la 47enne avrebbe gettato a terra una sigaretta accesa all’interno della casa, innescando involontariamente le fiamme prima di fuggire. L’abitazione è stata sequestrata e, insieme a quella al piano superiore, dichiarata inagibile. La donna è stata arrestata con l’accusa di incendio colposo e trasferita in carcere in attesa di giudizio.