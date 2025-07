GIUGLIANO (rgl) – Estorsione in piena regola, ma con una vittima insolita: un cane. È accaduto a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania, dove i carabinieri hanno arrestato un 16enne incensurato con l’accusa di tentata estorsione, dopo aver cercato di farsi consegnare 450 euro per restituire un piccolo maltese rubato poche ore prima. Il cagnolino, Cindy, era stato affidato a una donna da un’amica per qualche giorno. Fino a ieri pomeriggio, il piccolo animale dal pelo riccio era tranquillamente nel giardino dell’abitazione, quando è scomparso nel nulla. Poco dopo, la padrona temporanea ha ricevuto una telefonata: una giovane voce maschile le ha intimato di preparare 450 euro se voleva rivedere il cane. L’appuntamento per lo “scambio” è stato fissato, ma la donna, insospettita e scossa, ha contattato subito il 112. I militari della stazione di Varcaturo hanno predisposto un appostamento sul luogo concordato. E quando il sedicenne si è presentato all’incontro, i carabinieri sono intervenuti bloccandolo e arrestando il giovane in flagranza. Il ragazzo è stato condotto presso il centro di accoglienza dei Colli Aminei. Le indagini hanno però portato anche a un altro nome: il padre del giovane, ritenuto complice dell’estorsione, è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato. Il cagnolino, spaventato ma in buone condizioni, è stato restituito alla sua custode e ha potuto fare ritorno a casa giusto in tempo per la cena.