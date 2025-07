GRAGNANO (rgl) – Il Comune di Gragnano entra ufficialmente nella rete degli Sportelli Amico Gori, grazie all’attivazione di un nuovo punto di assistenza dedicato alla gestione del servizio idrico integrato, inaugurato all’interno del municipio. Lo sportello è attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e consentirà ai cittadini di ricevere supporto diretto, presentare istanze e svolgere operazioni in modo semplice, rapido e assistito da personale comunale formato da Gori. Alla cerimonia di inaugurazione, tenutasi questa mattina, erano presenti il sindaco di Gragnano Nello D’Auria, l’Amministratore Delegato di Gori Vittorio Cuciniello e il Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo, che hanno firmato il protocollo d’intesa e condiviso gli obiettivi del progetto. “Lo Sportello Amico è un presidio importante, attivato anche sul nostro territorio grazie alla collaborazione istituzionale – ha dichiarato il sindaco D’Auria –. È un passo avanti in un momento di grande trasformazione per Gragnano: con Gori e l’Ente Idrico Campano stiamo completando il nuovo tratto fognario e intervenendo contro gli scarichi abusivi nel Vernotico. Una vera rivoluzione ambientale per la nostra città”, ha sottolineato il primo cittadino. Il nuovo sportello si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione infrastrutturale e ambientale, che mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso l’ammodernamento delle reti e la chiusura degli scarichi irregolari. Il tutto, in sinergia con una rete di servizi digitali già attivi: dall’App MyGori per dispositivi mobili al servizio di videochiamata con operatori Gori, prenotabile online. “Questo è il 29º Sportello Amico che inauguriamo – ha ricordato l’Ad Gori Vittorio Cuciniello –. È pensato in particolare per chi ha meno dimestichezza con i canali digitali. Vogliamo essere vicini alle persone, anche fisicamente, con un punto di riferimento per tutte le esigenze legate al servizio idrico”, ha spiegato. Sul ruolo strategico degli sportelli si è soffermato anche Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano: “Chiediamo pazienza per i disagi legati ai cantieri, ma stiamo lavorando per città più vivibili e pulite. Gli sportelli sono strumenti fondamentali non solo per risolvere problemi, ma per raccontare tutto ciò che stiamo realizzando in termini di progettazione e sostenibilità”.