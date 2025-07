CASERTA (Alads) – La pizza migliore d’Italia si mangia a Caserta. A decretarlo è la guida 50 Top Pizza 2025, che ha incoronato “I Masanielli” di Francesco Martucci come la miglior pizzeria d’Italia, confermando l’eccellenza del maestro pizzaiolo campano nel panorama gastronomico nazionale e internazionale. La classifica, presentata nella serata di gala al Teatro Manzoni di Milano, premia le 100 migliori pizzerie d’Italia, frutto di un lavoro meticoloso che parte da una selezione globale di circa mille persone, seguita da oltre un migliaio di check in anonimato da parte di ispettori specializzati. Martucci si conferma ai vertici anche grazie alla sua celebre creazione, la “Marinara Atomica”, che si è aggiudicata il premio speciale come Pizza dell’Anno 2025 – Latteria Sorrentina Award.

Una doppia affermazione che consacra Caserta come nuovo epicentro della pizza d’autore. Ma i successi per la città campana non finiscono qui: Ciccio Vitiello, giovane talento alla guida della pizzeria Cambia-Menti, conquista il titolo di Pizzaiolo dell’Anno 2025 – Ferrarelle Award, oltre a posizionarsi al quinto posto assoluto in classifica. Un altro traguardo che valorizza la nuova generazione di maestri pizzaioli del territorio. Sul podio, al secondo posto ex aequo, figurano Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli) e Confine (Milano), seguiti al terzo gradino da Seu Pizza Illuminati (Roma), la pizzeria romana di Pier Daniele Seu, ormai punto di riferimento per innovazione e gusto.

La top ten prosegue con: I Tigli di Simone Padoan (San Bonifacio, 4° posto), Cambia-Menti di Ciccio Vitiello (Caserta, 5°), 50 Kalò di Ciro Salvo (Napoli, 6°), Dry Milano di Lorenzo Sirabella (Milano, 7°), La Cascina dei Sapori di Antonio Pappalardo (Rezzato, 8°, nuovo ingresso), La Notizia di Enzo Coccia (Napoli, 9°) e Sestogusto di Massimiliano Prete (Torino, 10°, seconda nuova entrata). L’edizione 2025 della guida conta 518 locali, con la Campania saldamente al vertice per numero di pizzerie selezionate (100), seguita da Lazio (57) e Lombardia (41). Tra le città, Roma è la più rappresentata con 9 pizzerie nelle prime 100 posizioni, seguita da Napoli (8) e Milano (5). Come da tradizione, le prime 40 classificate entreranno di diritto nella prestigiosa Top 100 Mondiale di 50 Top Pizza World 2025, la cui cerimonia si terrà l’8 settembre al Teatro Mercadante di Napoli.