NAPOLI (rgl) – Ancora un’aggressione ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico locale. È accaduto oggi, sabato 19 luglio, intorno alle 13:20, in Corso Novara, nel cuore di Napoli. Vittima dell’ennesimo episodio di violenza gratuita è stato un autista dell’azienda Air Campania, picchiato brutalmente da uno sconosciuto mentre si preparava alla partenza della linea 3, che collega il capoluogo partenopeo a Caserta via Caivano. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore ha tentato di salire a bordo senza pagare il biglietto, sostenendo di avere “l’obbligo di firma alla Questura di Caserta” e per questo di essere esentato dal pagamento. L’autista, con fermezza ma senza provocazioni, gli ha chiesto di scendere. L’uomo, inizialmente, ha finto di acconsentire, ma una volta raggiunta la zona della porta anteriore, approfittando di un momento di distrazione del conducente, lo ha colpito ripetutamente al volto con una raffica di pugni, per poi darsi alla fuga. Il lavoratore, ferito, è stato costretto a recarsi in ospedale per ricevere le cure del caso. Immediata la soppressione della corsa, con disagi per i passeggeri già muniti di biglietto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini: fondamentale, in questa fase, sarà l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere interne del mezzo, che potrebbero consentire l’identificazione dell’aggressore. L’episodio ha scatenato l’indignazione del sindacato Orsa Trasporti, che da tempo denuncia l’escalation di violenze a danno degli operatori del Tpl. “Il nostro segretario nazionale – ricordano in una nota – già a gennaio 2024 aveva lanciato un allarme preciso: queste vigliacche forme di violenza rendono il lavoro degli operatori altamente pericoloso e stressante, minando anche la sicurezza degli utenti. Non possiamo più limitarci alle denunce per aggressione o interruzione di pubblico servizio. Servono misure concrete e urgenti: pene più severe, un possibile Daspo per i colpevoli, l’impegno attivo delle aziende per la tutela del personale”. Il sindacato ha chiesto l’intervento diretto del Ministero dell’Interno e delle istituzioni nazionali per affrontare un fenomeno che rischia di diventare sistemico. “È il momento di dire basta – concludono – e di restituire dignità e sicurezza a chi ogni giorno garantisce la mobilità pubblica”.