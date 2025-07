AVELLINO (rgl) – Grave incidente stradale nella prima giornata di esodo estivo. Alle ore 13:40 di oggi, i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti a seguito di una carambola che ha coinvolto tre auto lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, al km 17,450, nel tratto compreso tra gli svincoli di Solofra e Montoro Nord, in direzione Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, nel sinistro sono rimaste coinvolte dieci persone. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono giunte inizialmente quattro ambulanze, a cui se ne sono aggiunte altre per far fronte all’alto numero di feriti. Tutti gli occupanti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non si segnalano vittime, ma le condizioni di alcuni dei feriti sono ancora al vaglio dei sanitari. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per mettere in sicurezza l’area dell’impatto, rimuovendo i veicoli danneggiati e supportando le operazioni sanitarie in un contesto particolarmente complesso, con la carreggiata parzialmente ostruita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, per i rilievi di legge e per determinare la dinamica dello scontro, e il personale Anas, che ha gestito il traffico e coordinato il ripristino della viabilità in sicurezza. A causa dell’incidente, il traffico in direzione Salerno ha subito forti rallentamenti, con lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito, proprio in una delle giornate a maggior densità di circolazione per l’esodo estivo. Le operazioni di soccorso e sgombero sono proseguite fino al tardo pomeriggio, con il progressivo ritorno alla normalità della circolazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.