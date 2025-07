Incidente tra due auto sulla A1: tre feriti gravi e traffico paralizzato

CASERTA (rgl) – Paura sull’autostrada A1 nelle prime ore del mattino. Intorno alle 5, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta al chilometro 728 in direzione Sud, tra i caselli di Capua e Santa Maria Capua Vetere, in seguito a un violento incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Secondo una prima ricostruzione, dopo l’impatto una delle auto è rimasta ferma in mezzo alla carreggiata, mentre l’altra si è ribaltata terminando la sua corsa ai bordi della strada. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, hanno trovato tre persone già fuori dai veicoli, tutte ferite gravemente e prese in carico dal personale del 118 per il trasporto in ospedale in codice rosso. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme divampate da una delle auto e a mettere in sicurezza l’intera area, per evitare ulteriori pericoli. L’autostrada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.