ACERRA (rgl) – Una cuccia improvvisata tra i rifiuti, un terreno trasformato in discarica, cinque cuccioli abbandonati senza acqua né riparo. Uno di loro non ce l’ha fatta. È questo lo scenario che si sono trovati davanti gli agenti del nucleo zoofilo Stop Animal Crimes Italia ad Acerra, in un’operazione che ha portato al sequestro degli animali e alla denuncia di due persone per maltrattamento. Il sequestro, convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola su richiesta della Procura, è avvenuto in un momento simbolico: l’entrata in vigore della legge 82 del 16 giugno 2025, che inasprisce le pene per i reati contro gli animali. Ora chi uccide un animale rischia fino a 4 anni di reclusione e 60mila euro di multa, mentre per chi maltratta sono previsti fino a 2 anni di carcere. Al momento del controllo, sul posto erano presenti solo cinque cuccioli – tra cui quello deceduto – ma mancavano la madre e altri animali, probabilmente allontanati per eludere l’intervento. Successivamente, gli altri cuccioli sono stati individuati e affidati al canile sanitario di Caivano. Gli animali messi in salvo sono ora sotto la tutela di un’associazione locale in attesa di adozione, con il nulla osta della magistratura. Il proprietario del terreno e la donna che vi deteneva gli animali sono stati denunciati per maltrattamento di animali, reato aggravato dalla nuova normativa. Le guardie zoofile hanno anche rinvenuto una corda usata presumibilmente per legare i cuccioli, anch’essa posta sotto sequestro. L’intervento segna un punto di svolta nella lotta ai crimini contro gli animali in Campania. Il movimento Stop Animal Crimes Italia, che opera sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria e in accordo con la Questura di Napoli, ha annunciato che intensificherà le attività di controllo sul territorio, dove fenomeni come maltrattamenti, allevamenti clandestini e sfruttamento commerciale degli animali restano ancora molto diffusi. “Questo non è solo un atto di giustizia verso esseri viventi indifesi – commentano le guardie zoofile – ma un segnale forte contro l’indifferenza e l’abbandono”.