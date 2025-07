Infortunio sul lavoro a Portici: 58enne colpito da un elevatore

PORTICI (rgl) – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi a Portici, in via Cellini 31, durante interventi di ristrutturazione regolarmente autorizzati. Un operaio di 58 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un elevatore monofase a palo che stava manovrando con un telecomando. Il macchinario si è ribaltato improvvisamente, travolgendolo. Secondo una prima ricostruzione, l’elevatore non sarebbe stato adeguatamente fissato al suolo, come emerso dai rilievi effettuati sul posto. L’uomo ha riportato lesioni a una mano, al braccio e all’avambraccio, ed è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è ricoverato nel reparto di chirurgia. A dare notizia dell’accaduto è stato il sindaco Vincenzo Cuomo, che ha espresso preoccupazione per quanto accaduto e ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nel monitoraggio della sicurezza nei cantieri. “Nonostante i controlli costanti da parte degli organi competenti – ha dichiarato – ci troviamo di fronte a un episodio che sembra riconducibile a gravi negligenze nell’ambito dei lavori”. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Municipale, l’Asl e i Vigili del Fuoco, che hanno fornito i primi soccorsi. L’area del cantiere è stata messa in sicurezza e sono attualmente in corso le indagini da parte della magistratura per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità.