BENEVENTO (rgl) – Ha tentato di costringere una giovane donna a subire atti sessuali in pieno centro, rincorrendola e aggredendola verbalmente con frasi volgari e sessualmente esplicite. Solo l’intervento provvidenziale di un passante ha impedito che la situazione degenerasse in tragedia. Ora, per un 47enne beneventano con precedenti penali, è scattata la custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura. I fatti risalgono alla tarda serata del 12 giugno scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe inizialmente importunato la vittima con commenti denigratori e osceni, cercando di attirarne l’attenzione in modo aggressivo. Poco dopo avrebbe iniziato a rincorrerla, manifestando con chiarezza – anche fisicamente – l’intenzione di costringerla a subire una violenza sessuale. La giovane è riuscita a richiamare l’attenzione di alcune persone presenti nei paraggi. Uno dei passanti, accortosi della gravità della situazione, è intervenuto bloccando fisicamente l’aggressore, che però ha continuato a lanciare frasi sessualmente esplicite, non solo verso la vittima ma anche nei confronti della madre della ragazza, giunta sul posto poco dopo. L’uomo ha poi tentato la fuga, sapendo dell’imminente arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno confermato la versione della vittima grazie anche alle testimonianze raccolte sul posto. Elementi considerati sufficienti dal gip per disporre il carcere preventivo per l’indagato, gravemente indiziato di tentata violenza sessuale.