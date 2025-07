NAPOLI (Alads) – Aveva raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito da quattro uomini armati che, lo scorso giovedì, gli avrebbero sottratto una borsa contenente cinque chili d’oro, per un valore di centinaia di migliaia di euro. Ma la rapina non è mai avvenuta. A confessarlo è stato lo stesso protagonista della vicenda: un 34enne rappresentante di gioielli, residente a Napoli, che ha ammesso di aver inventato tutto per coprire un grave debito. A stringere il cerchio sono stati i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli, che fin da subito avevano trovato incongruenze nella versione fornita dall’uomo ai militari della stazione di Pianura. Le indagini si sono concentrate sull’origine dell’oro, sui movimenti del 34enne e su alcuni contatti sospetti. Gli accertamenti hanno rivelato una situazione finanziaria complicata: l’uomo avrebbe contratto un debito di circa 500mila euro con un imprenditore, e verosimilmente avrebbe ceduto l’oro per far fronte al pagamento. L’attenzione mediatica e l’avanzamento dell’inchiesta hanno messo alle strette il gioielliere, che ha deciso di presentarsi dai carabinieri e raccontare la verità: nessuna rapina, nessun commando armato, ma una messa in scena per sottrarsi alla pressione dei creditori. Paradossalmente, il creditore in questione, secondo quanto emerso, non avrebbe mai minacciato l’uomo né sollecitato il pagamento con metodi violenti, anzi avrebbe mostrato comprensione e dato tempo per regolarizzare la situazione. Ora il 34enne è stato denunciato per simulazione di reato, mentre le forze dell’ordine hanno archiviato l’episodio come un tentativo maldestro di sfuggire a una crisi economica personale.