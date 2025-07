Irpef alle stelle: Salerno, Roma, Avellino e Napoli tra le più tassate

SALERNO (Alads) – Se guadagni 40.000 euro lordi all’anno, vivi a Salerno e pensi che il tuo stipendio non basti più, c’è un motivo preciso: è la città dove si pagano le addizionali Irpef più alte d’Italia. A rivelarlo è l’ultimo report della Uil, che ha elaborato una classifica delle città italiane più care in base alle addizionali regionali e comunali Irpef, il prelievo locale che si somma a quello nazionale. Con un conto totale da 1.468 euro all’anno, Salerno supera persino la capitale, Roma (1.452 euro), e le altre città campane, Avellino e Napoli, entrambe con 1.428 euro. A completare la “top 10” dei capoluoghi con il prelievo più salato ci sono le città del Lazio come Frosinone, Latina e Rieti (1.412 euro), Viterbo (1.394 euro), e ancora Benevento e Caserta, entrambe a 1.348 euro.

PENALIZZATI ANCHE I REDDITI PIU’ BASSI – Ma non solo chi ha un reddito medio deve fare i conti con imposte locali elevate. Anche chi guadagna fino a 20.000 euro l’anno subisce un impatto non indifferente: Vibo Valentia in Calabria è in cima alla classifica con 686 euro di Irpef locale, seguita da Salerno (627 euro), Avellino e Napoli (607 euro). Le altre due province campane, Caserta e Benevento, si fermano a 567 euro, comunque ben al di sopra della media nazionale.

CAMPANIA E LAZIO IN VETTA – A livello geografico, il dato che emerge con forza è che Campania e Lazio si contendono il primato delle imposte più alte tra capoluoghi di provincia. Un mix tra aliquote regionali massime e addizionali comunali che in molte realtà toccano il tetto consentito dalla legge. Il tutto con ricadute evidenti sul potere d’acquisto dei cittadini e sul reddito disponibile reale.

PRESSIONE FISCALE CHE PESA – “L’addizionale Irpef è una tassa silenziosa, che pesa soprattutto sui redditi medio-bassi – spiega la Uil – ed è spesso dimenticata nei dibattiti sul fisco. Ma i numeri mostrano che per molti contribuenti rappresenta un costo consistente, soprattutto in aree dove il costo della vita non è necessariamente compensato da servizi adeguati”.