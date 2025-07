Irpinia, fogli di via e denunce contro i “pendolari del crimine”

AVELLINO (rgl) – Operazione ad ampio raggio in Irpinia per contrastare la criminalità predatoria e i cosiddetti “pendolari del crimine”. In linea con le direttive del prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione preventiva promossa dal comando provinciale dei carabinieri, che punta a una rete capillare di controlli stradali mirati nei territori più esposti. La compagnia carabinieri di Baiano ha intensificato i servizi sul campo, concentrandosi sui comuni maggiormente colpiti da furti, rapine e reati contro il patrimonio. Le pattuglie in azione stanno svolgendo controlli quotidiani, anche notturni, in coordinamento con le stazioni locali. Nel corso delle attività, i militari di Forino hanno fermato due uomini – un 40enne napoletano e un 31enne della provincia di Salerno, entrambi già noti alle forze dell’ordine – trovati senza giustificazioni plausibili nel centro cittadino. Per entrambi è stata avviata la procedura per il foglio di via obbligatorio. A Monteforte Irpino, invece, i carabinieri della locale stazione hanno bloccato un 45enne di origine georgiana sorpreso a rubare numerose bottiglie di alcolici in un supermercato. La refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura di Avellino. Anche per lui è stata avanzata la richiesta del foglio di via.