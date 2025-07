AVELLINO (rgl) – Un intervento rapido ed efficace ha evitato che una semplice escursione in montagna si trasformasse in tragedia. Nella giornata di ieri, un alpinista è stato tratto in salvo lungo la via ferrata del Monte Costa, nel territorio del comune di Volturara Irpina, dopo essere scivolato e rimasto bloccato in parete. L’uomo, in buone condizioni fisiche ma impossibilitato a proseguire autonomamente, è stato raggiunto dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, attivati dalla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. L’intervento ha visto la sinergia operativa tra diverse squadre specializzate: oltre alla Guardia di Finanza, hanno partecipato anche unità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco di Avellino. Dopo aver messo in sicurezza l’alpinista, i soccorritori lo hanno calato alla base della parete utilizzando manovre tecniche di soccorso organizzato, concluse senza complicazioni. Il Sagf, noto come la “polizia della montagna”, è specializzato in interventi in ambiente impervio e in stretta collaborazione con gli altri enti preposti alla sicurezza e al soccorso in aree montane.