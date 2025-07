ACERRA (rgl) – Aggredisce operai in un cantiere, lancia pietre contro la polizia e danneggia l’auto di servizio: è finito in manette un 29enne della Nuova Guinea, con precedenti di polizia, arrestato ad Acerra nella mattinata di ieri dopo l’intervento congiunto di quattro commissariati. I fatti sono avvenuti in via Pagliarone, dove una pattuglia del Commissariato di Acerra è intervenuta su segnalazione della Sala Operativa per la presenza di una persona molesta e violenta nei confronti degli operai di un cantiere. All’arrivo degli agenti, l’uomo ha dato subito in escandescenze, scagliando pietre contro i poliziotti e colpendo anche l’autovettura di servizio. I tentativi iniziali di calmarlo si sono rivelati vani: la situazione è precipitata, rendendo necessario l’intervento di rinforzi dai commissariati di Afragola, Nola e Frattamaggiore. Dopo una colluttazione, l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto per minacce, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. L’arresto è stato convalidato e proseguono gli accertamenti per chiarire le motivazioni del gesto.