TORRE DEL GRECO (rgl) – Controlli serrati sul territorio e tolleranza zero per chi trasforma le strade in scenari di illegalità. I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, al termine di articolate attività di monitoraggio e indagine, hanno notificato otto misure di prevenzione personali emesse dal Questore di Napoli. Si tratta di sei Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) e di due avvisi orali, tutti a carico di soggetti già noti alle forze dell’ordine. Tra i destinatari ci sono anche due minorenni, residenti a Torre del Greco, coinvolti in episodi di particolare allarme sociale. A fondamento dei provvedimenti – mirati a contenere il degrado urbano e a prevenire nuove condotte violente – ci sono episodi criminali avvenuti nel 2024 e nel 2025: danneggiamenti a esercizi pubblici, spaccio di sostanze stupefacenti, rapine e atti di resistenza a pubblico ufficiale. Proprio quest’ultimo reato è emerso in un caso ritenuto emblematico dai militari: una notte, durante un intervento in una piazza centrale di Torre del Greco per una segnalazione di schiamazzi, una pattuglia fu aggredita con lancio di pietre e fumogeni. Gli aggressori, identificati in pochi giorni, sono stati denunciati e segnalati alla Questura per le misure di prevenzione. Contestualmente, due maggiorenni – uno di Torre del Greco, l’altro di Ercolano – hanno ricevuto l’avviso orale, misura che li ammonisce formalmente a cambiare condotta, pena l’applicazione di misure più restrittive.