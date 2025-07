Lavoro e salute, ora è legge: congedi e smart working per i fragili

ROMA (Alads – Amda) È diventata legge la proposta che introduce nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche e invalidanti. Dopo il via libera della Camera lo scorso 25 marzo, oggi il Senato ha approvato in via definitiva il provvedimento, accogliendo con voto unanime una riforma attesa da anni. La norma — intitolata “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” — colma un importante vuoto legislativo, garantendo strumenti concreti per conciliare salute e lavoro, non solo ai dipendenti pubblici e privati, ma anche ai lavoratori autonomi. Tra le novità principali: la conservazione del posto di lavoro fino a 24 mesi per chi ha un’invalidità pari o superiore al 74% e convive con patologie gravi o rare. Il congedo, non retribuito ma riscattabile ai fini pensionistici, potrà essere continuativo o frazionato. Non solo. Durante il periodo di congedo è vietata qualsiasi attività lavorativa, per i lavoratori autonomi è prevista una sospensione fino a 300 giorni l’anno, in caso di prestazioni continuative e al rientro in servizio, priorità di accesso allo smart working per chi ne fa richiesta, se compatibile con le mansioni. Prevista, inoltre, un’estensione dei permessi retribuiti per visite ed esami medici: 10 ore annue aggiuntive, destinate anche ai genitori di minori affetti da malattie gravi. L’indennità sarà anticipata dal datore di lavoro (nel settore privato) e poi rimborsata dall’INPS. Per sostenere la riforma, il Parlamento ha stanziato 20 milioni di euro a partire dal 2026, con un incremento progressivo fino a superare i 25 milioni nel 2035. Sono previsti anche 1,24 milioni annui per la scuola pubblica (per sostituire il personale in congedo), 500 mila euro per l’adeguamento tecnologico dell’INPS, e un fondo da 2 milioni l’anno per borse di studio dedicate alla memoria di pazienti oncologici, destinate a studenti meritevoli in ambito medico, biologico e farmaceutico. Non mancano però le prime critiche, in particolare dalla Favo (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), che pur riconoscendo l’importanza del passo avanti, denuncia alcune lacune: l’assenza di un divieto esplicito di lavoro notturno per i pazienti oncologici, l’obbligo di preavviso sulla scadenza del periodo di comporto, e l’esclusione delle terapie salvavita dal computo delle assenze.