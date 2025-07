POMIGLIANO-NOLA (Alads) – Il futuro degli stabilimenti Leonardo spa diventa anche una questione di coscienza sociale. A schierarsi al fianco dei lavoratori dei due siti industriali campani sono monsignor Francesco Marino, vescovo di Nola, e monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra. I due presuli, profondamente legati ai territori e alle comunità che li abitano, lanciano un appello diretto ai vertici dell’azienda, chiedendo chiarezza e garanzie sui livelli occupazionali. “Non possiamo non accogliere e fare nostri i timori di centinaia di lavoratori dei nostri territori: il loro futuro è il futuro delle loro famiglie”, scrivono i vescovi in una nota congiunta. Le preoccupazioni riguardano le recenti scelte aziendali che – secondo quanto emerso – potrebbero preludere a una progressiva riduzione della produzione per il mercato civile, fino a uno stop definitivo. Un’ipotesi che genera allarme tra gli operai, alcuni dei quali hanno già indetto scioperi e manifestazioni, visibilmente provati dal clima di incertezza. “Abbiamo incontrato i lavoratori – raccontano i vescovi – e nei loro occhi abbiamo letto disorientamento e afflizione. Scegliere di scioperare invece di dedicarsi con la consueta passione alle proprie mansioni è un gesto che aggiunge sofferenza a sofferenza”. I presuli si rivolgono anche alle istituzioni locali e nazionali – dal Governo alla Regione Campania fino alla Città Metropolitana – chiedendo un intervento corale per salvaguardare non solo i posti di lavoro, ma la dignità e la tenuta sociale dei territori coinvolti. “In un tempo segnato da tensioni internazionali e aumento delle spese militari a discapito del sociale – affermano Marino e Di Donna – come pastori invochiamo la via della pace sociale e della buona politica industriale. Ascoltare i lavoratori non è solo un dovere economico, ma un gesto di civiltà e responsabilità”.