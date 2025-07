MARCIANISE (rgl) – Un’estate di suoni, emozioni e visioni: dal 9 al 31 luglio torna “Luglio in Jazz”, la rassegna musicale che ogni anno trasforma piazza Campania in uno dei palcoscenici jazz più originali d’Italia. L’evento, ospitato dal centro commerciale Campania, offrirà sei serate gratuite all’insegna della grande musica internazionale, tutte a partire dalle 22. Sul palco, artisti di caratura mondiale si esibiranno accompagnati da visual dinamici generati in tempo reale, capaci di fondere musica e immagini in un’esperienza immersiva ed elegante, aperta a tutti. La rassegna si apre il 9 luglio con Biréli Lagrène, virtuoso della chitarra e icona del jazz manouche, per poi proseguire il 10 luglio con la voce soul e potente di China Moses, figlia d’arte e artista di calibro internazionale. Il 15 luglio sarà la volta del pianista dominicano Michel Camilo, maestro nella fusione tra jazz, classica e ritmi latini. Il 16 luglio toccherà alla travolgente energia dei Kennedy Administration, band soul-jazz-funk di Brooklyn che ha conquistato i palchi mondiali. Il 30 luglio spazio all’intensità lirica del trombettista Avishai Cohen, tra i più acclamati innovatori del jazz contemporaneo. Gran finale il 31 luglio con gli Incognito, storica formazione del jazz-funk britannico fondata nel 1979, ancora oggi tra le più amate del panorama soul internazionale. Per chi desidera vivere la serata in modo ancora più esclusivo, sarà possibile prenotare un tavolo nell’area riservata, con drink e finger food inclusi. Il costo è di 16 euro a persona e le prenotazioni presso l’Info Point di piazza Centrale. Dopo la registrazione, sarà necessario completare il pagamento tramite l’app Io&Campania o recandosi al Tropicana Café. Il check-in per l’accesso all’area prenotata è previsto tra le 20 e le 21. Oltre tale orario, le prenotazioni decadranno, ma il buono consumazione resterà valido presso il Tropicana Café, anche se senza tavolo assegnato.