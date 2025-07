MARCIANISE – Ultimi due appuntamenti al centro commerciale “Campania” di Marcianise con la rassegna “Luglio in Jazz”. Dopo le esibizioni di Biréli Lagrène, China Moses, Michel Camilo e Kennedy Administration, l’estate di musica in piazza Campania si chiude con altri due grandi nomi del panorama internazionale del jazz. La kermesse dedicata alla musica jazz si prepara a regalare ancora emozioni con due eventi imperdibili nelle serate del 30 e 31 luglio quando, a partire dalle 22, si esibiranno Avishai Cohen e Incognito. Ad accompagnare gli artisti ci saranno visual dinamici generati in tempo reale, capaci di catturare l’anima e le sfumature del jazz.

30 LUGLIO: Avishai Cohen – Trombettista tra i più originali della scena jazz contemporanea, Avishai Cohen è noto per la sua sensibilità artistica e il desiderio costante di esplorazione musicale. Ha guidato progetti personali come il quartetto e Triveni, ed è stato protagonista con gruppi come il SFJAZZ Collective, Jazz100 e i 3 Cohens Sextet, con i fratelli Anat e Yuval. Nel 2024 ha pubblicato Ashes to Gold, un album intenso nato dopo i tragici eventi del 7 ottobre 2023, ispirato al Kintsugi giapponese: dalla frattura nasce una nuova bellezza. Con uno stile lirico e profondo, Cohen unisce virtuosismo e poesia. Direttore artistico del Jerusalem Jazz Festival, è stato eletto per tre anni consecutivi “Rising Star” dalla rivista DownBeat.

31 LUGLIO: Incognito – Fondati nel 1979 da Jean-Paul “Bluey” Maunick, gli Incognito sono pionieri mondiali del jazz-funk britannico. Dopo il successo di Parisienne Girl e Jazz Funk, Bluey ha costruito un suono inconfondibile, capace di fondere soul, funk e jazz con una visione corale e positiva. Il gruppo ha collaborato con icone come Stevie Wonder, Chaka Khan, George Benson e Mario Biondi. Con successi internazionali come Always There e Still a Friend of Mine, Incognito ha conquistato le classifiche e i palchi di tutto il mondo, dai festival di Montreux a Seul. Oggi, con 19 album all’attivo e una nuova generazione di talenti in formazione, restano uno dei gruppi più longevi, coinvolgenti e amati della scena soul-jazz contemporanea.

LE PRENOTAZIONI – Per vivere appieno queste serate di musica, il Campania offre la possibilità di prenotare un tavolo riservato nell’area privata al costo di 16 euro a persona, che include un drink, una porzione di finger food e l’accesso esclusivo all’area dedicata. Le prenotazioni si possono effettuare presso l’Info Point di Piazza Centrale, dopo aver scaricato l’app Io&Campania recarsi al Tropicana Café, dove si riceverà il coupon di conferma. Il check-in va effettuato tra le 20 e le 21, mostrando il coupon e la ricevuta di prenotazione. Dopo le 21, le prenotazioni decadono, ma sarà comunque possibile utilizzare il buono presso il Tropicana Café senza riservare un tavolo.