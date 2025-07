MARIGLIANO (Alads) – Una marcia di speranza, un flashmob che diventa preghiera collettiva, un gesto simbolico che scuote le coscienze. Giovedì 10 luglio, Marigliano si fermerà per la terza edizione della Marcia per la Pace, promossa dai bambini e ragazzi dell’Estate Ragazzi, organizzata per il 28° anno consecutivo dalla cooperativa sociale Irene ’95, in collaborazione con la Parrocchia San Marcellino. Un’iniziativa che, alla vigilia della festa di San Benedetto, Patrono d’Europa, assume un significato ancora più profondo: unire la città intorno a un messaggio di pace, solidarietà e giustizia in un mondo sempre più segnato da egoismi e guerre.

TUTTI IN GINOCCHIO DAVANTI ALLE MAMME – Il momento clou sarà il flashmob alle 21:30 in piazza Municipio, con un gesto semplice e potente: centinaia di bambini e ragazzi in ginocchio davanti a mamme simboliche di bambini uccisi dalle guerre. Un atto di umiltà e richiesta di perdono, che vuole dare voce a chi non ce l’ha più. I promotori spiegano il senso profondo dell’iniziativa: “I potenti della terra non avranno mai il coraggio di chiedere perdono. Lo faranno i bambini al loro posto, per costruire un futuro basato sul rispetto, sull’amore e sull’accoglienza”.

VERSO L’ARCOBALENO – Lo slogan dell’Estate Ragazzi di quest’anno è “Verso l’arcobaleno”, un viaggio simbolico che parte da un mondo inondato dall’egoismo e dalla violenza e si dirige verso la bellezza, la convivenza e la gentilezza. In questa metafora, i giovani sono l’arca, capaci con i loro Atti di Reale e Cortese Affetto (Arca) di attraversare il “diluvio” di prepotenza per approdare a un orizzonte fatto di pace e giustizia. La marcia partirà alle 20:30 da piazzale Aliperti e attraverserà la città per concludersi in piazza Municipio, dove si terrà il toccante flashmob.