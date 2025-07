ROMA (rgl) – Una riforma della Maturità è alle porte e sarà più severa nei confronti di chi decide volontariamente di non partecipare attivamente all’esame orale. A confermarlo è stato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, intervenuto su Rai News 24 per commentare l’episodio di due studenti veneti che hanno deliberatamente scelto di non sostenere il colloquio finale dell’Esame di Stato. “Comportamenti di questo tipo non saranno più possibili – ha dichiarato Valditara –. Se uno studente decide consapevolmente di non presentarsi all’orale o di non rispondere alle domande dei docenti, non perché non è preparato, ma per boicottare l’esame, allora dovrà ripetere l’anno”. Un’affermazione che ha acceso il dibattito nel mondo della scuola e tra gli studenti, aprendo una riflessione più ampia sulla responsabilità e sul senso civico che deve accompagnare un passaggio importante come quello dell’Esame di Stato. Il caso specifico ha visto protagonisti due maturandi in Veneto che, presentatisi regolarmente all’orale, hanno però scelto di rimanere in silenzio, rifiutandosi di rispondere alle domande della commissione. Un gesto che il ministro ha definito un vero e proprio atto di boicottaggio, non giustificabile con l’emozione o la mancanza di preparazione. Il nuovo indirizzo annunciato da Valditara prevede dunque un inasprimento delle regole per chi non dimostra almeno la volontà di affrontare l’esame. “Siamo al lavoro per una riforma complessiva della Maturità – ha aggiunto il ministro – che includa anche il rispetto per l’istituzione scolastica e il senso di responsabilità degli studenti. La scuola non può essere ostaggio di chi decide di boicottarla”.