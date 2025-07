BENEVENTO (rgl) – Continuano senza sosta i controlli della Guardia di Finanza nel Sannio per contrastare l’abusivismo commerciale e il contrabbando. In uno di questi interventi, i militari del comando provinciale di Benevento hanno sequestrato oltre 53.000 articoli da fumo, tra filtri e cartine per tabacco, trasportati illegalmente all’interno di un furgone. L’operazione è stata condotta dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria durante un servizio finalizzato alla repressione dei traffici illeciti. Il veicolo, fermato per un controllo nella provincia, trasportava l’ingente quantità di merce in completa evasione dell’imposta di consumo. Alla guida del mezzo, un cittadino italiano, sanzionato per vendita non autorizzata di generi di monopolio, violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa significativa.