NAPOLI (Alads) – Un viaggio tra emozioni, memoria e radici. Clementino è pronto a svelare il lato più profondo di sé con “Grande Anima”, il nuovo album in uscita il 25 luglio per Epic Records Italy/Sony Music Italy. Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: questo è il disco che racconta l’uomo dietro l’artista, l’anima dietro il flow. Dalle strade di Napoli alle luci del palco, passando per esperienze di vita intense, viaggi, letture e meditazione, il rapper nolano si mette a nudo come mai prima. “Grande Anima” è un’opera autentica, che vibra tra le rime e le melodie con un tocco cantautorale che segna una nuova fase nella sua carriera. “Un manifesto della mia storia”, lo definisce lo stesso Clementino. Ed è proprio così. I brani – anticipati dai singoli Sorridi, Vuoi fumare e Batte il cuore – sono tasselli di un racconto che abbraccia la famiglia, le ferite, i sogni realizzati e quelli ancora da inseguire. Napoli è la cornice e il cuore pulsante: città viva, contraddittoria, affascinante, che lo ha formato e ispirato. Per portare tutto questo dal vivo, Clementino ha annunciato due date speciali prodotte da Promomusic Italia: il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope di Napoli. Durante i live, il rapper sarà accompagnato da una band d’eccezione e dai breaker Gino Rota e Salvatore Deflow, per uno spettacolo che fonde musica, danza e visual in un racconto esplosivo. Con lui sul palco: Pj Gionson alla consolle, Greg Rega alle voci, Francesco Varchetta alla batteria, Raffaele Salapete alla chitarra, Silvestro Saccomanno alle tastiere e Luigi “Calmo” Ferrara al basso. Reduce dal successo televisivo di The Voice Senior e The Voice Kids, Clementino si prepara anche a tornare in prima serata a settembre su Rai1 con “Jukebox – La notte delle hit”, per due serate evento dedicate ai successi dagli anni ’70 ai 2000. “Grande Anima” è più di un disco: è una dichiarazione d’amore alla vita, alla musica e alla sua terra. Un ritorno che promette di emozionare, far riflettere e ballare.